Isola dei famosi, Outift Elettra ed Ilary: costo e brand (Di martedì 11 maggio 2021) Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini hanno reso nel corso di queste puntate, lo studio dell’Isola dei famosi al pari di un vero e proprio red carpet; regine di stile, per la puntata andata in onda ieri Elettra ha puntato su un brand italiano di fama internazionale dal costo molto alto, Ilary è andata sul sicuro ed ha puntato tutto su un abito in raso nero elegantissimo. Scopriamo insieme brand e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 11 maggio 2021)Blasi edLamborghini hanno reso nel corso di queste puntate, lo studio dell’deial pari di un vero e proprio red carpet; regine di stile, per la puntata andata in onda ieriha puntato su unitaliano di fama internazionale dalmolto alto,è andata sul sicuro ed ha puntato tutto su un abito in raso nero elegantissimo. Scopriamo insiemee Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - BlasikEwa : RT @cisl_fplazio: ?#SanitàPrivata, #Fatebenefratelli Isola Tiberina: oggi la #protesta dei #lavoratori. #CgilCislUil: “Attendiamo #incontro… - Alex50551675 : RT @verogossipnews: @GiuliaSalemi93 e @fari146 Tengono a galla L'ISOLA DEI FAMOSI 19%,di share... Prove di grande temperamento per Fariba n… -