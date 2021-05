Isola dei Famosi, naufraga portata via con la forza. Ilary Blasi: “É la prima volta che accade nella storia del reality” (Di martedì 11 maggio 2021) “È la prima volta che accade nella storia dell’Isola dei Famosi”, così Ilary Blasi nella puntata del reality show di Canale 5 andata in onda ieri 10 maggio. Durante la diretta, infatti, arrivati al momento delle nomination, Fariba Tehrani (già protagonista di un incidente poco prima) ha nominato Awed. La naufraga si è dilungata per diversi minuti, nonostante la conduttrice l’abbia invitata più volte a non essere prolissa. “No, sto parlando con mia figlia”, ha risposto lei. La scena si è trasformata da esilarante a stucchevole, con Fariba che continuava a parlare nonostante i ripetuti richiami. L’inviato Massimiliano Rosolino è stato quindi costretto a lasciare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “È lachedell’dei”, cosìpuntata delshow di Canale 5 andata in onda ieri 10 maggio. Durante la diretta, infatti, arrivati al momento delle nomination, Fariba Tehrani (già protagonista di un incidente poco) ha nominato Awed. Lasi è dilungata per diversi minuti, nonostante la conduttrice l’abbia invitata più volte a non essere prolissa. “No, sto parlando con mia figlia”, ha risposto lei. La scena si è trasformata da esilarante a stucchevole, con Fariba che continuava a parlare nonostante i ripetuti richiami. L’inviato Massimiliano Rosolino è stato quindi costretto a lasciare la ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, naufraga portata via con la forza. Ilary Blasi: “É la prima volta che accade nella storia del rea… - prelemi92373873 : @ginett890 comunque l'isola dei famosi fa abbastanza cagar3 a tutti è solo piena di maleducazione e non è per nulla… -