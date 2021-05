Isola dei famosi: il reality è sotto inchiesta (Di martedì 11 maggio 2021) Continuano le polemiche suoi social per il reality condotto da Ilary Blasi: L’Isola dei famosi. Un’edizione piena di colpi di scena e polemiche. Il reality oggi è sotto inchiesta per il dimagrimento eccessivo dei naufraghi. ll dimagrimento eccessivo di Awed inizia ad allarmare tutti, compresa la star di Instagram RoberryC. Il web si divide in due parti: c’è chi dice di far lavorare i produttori e la conduttrice dell’Isola, chi invece è molto preoccupato per le condizione dei giocatori, per la perdita di peso eccessiva e per la poca cura da parte di tutta la produzione. Isola dei famosi: polemiche sulla perdita di peso dei naufraghi. RoberryC dice la sua Un flop dopo l’altro per questa stagione dell’Isola dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Continuano le polemiche suoi social per ilcondotto da Ilary Blasi: L’dei. Un’edizione piena di colpi di scena e polemiche. Iloggi èper il dimagrimento eccessivo dei naufraghi. ll dimagrimento eccessivo di Awed inizia ad allarmare tutti, compresa la star di Instagram RoberryC. Il web si divide in due parti: c’è chi dice di far lavorare i produttori e la conduttrice dell’, chi invece è molto preoccupato per le condizione dei giocatori, per la perdita di peso eccessiva e per la poca cura da parte di tutta la produzione.dei: polemiche sulla perdita di peso dei naufraghi. RoberryC dice la sua Un flop dopo l’altro per questa stagione dell’dei ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - giada90712711 : RT @verogossipnews: @GiuliaSalemi93 e @fari146 Tengono a galla L'ISOLA DEI FAMOSI 19%,di share... Prove di grande temperamento per Fariba n… - Azorahai86 : Mi ammazza la coerenza delle Z0rz1n3 che quando l’isola fa ascolti flop è colpa dei naufraghi e quando fa ascolti b… -