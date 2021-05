Isola dei Famosi, gli ascolti del 10 maggio: ecco quanto ha fatto la 16^ puntata (Di martedì 11 maggio 2021) L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la sedicesima puntata è andata in onda ieri lunedì 10 maggio. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.101.000 telespettatori, pari al 19,05% di share. Il suo diretto competitor, la fiction Chiamami Ancora Amore su Rai Uno, ha invece fatto 3.515.000 telespettatori, pari al 15,34% di share. La sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la nomination di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia e l’eliminazione di Francesca Lodo, finita a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti. I nominati di questa puntata. Chi di loro vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/FfP81aM3F0 — L’Isola ... Leggi su biccy (Di martedì 11 maggio 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la sedicesimaè andata in onda ieri lunedì 10. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.101.000 telespettatori, pari al 19,05% di share. Il suo diretto competitor, la fiction Chiamami Ancora Amore su Rai Uno, ha invece3.515.000 telespettatori, pari al 15,34% di share. La sedicesimade L’deisi è conclusa con la nomination di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia e l’eliminazione di Francesca Lodo, finita a Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti. I nominati di questa. Chi di loro vuoi salvare? #pic.twitter.com/FfP81aM3F0 — L’...

