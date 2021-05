Isola dei Famosi, Fariba Tehrani vicina all’ustione durante la prova del fuoco. Ilary Blasi interviene: “Fai la fine di pinocchio, basta” (Di martedì 11 maggio 2021) Terrore all’Isola dei Famosi durante la prova del fuoco nella puntata di ieri 10 maggio. Protagonista Fariba Tehrani, madre dell’influencer Giulia Salemi (tra l’altro presente in studio). La prova consiste nel riuscire a resistere il più possibile aggrappati a una croce di legno di fronte a una fiamma che diventa sempre più intensa con il passare dei secondi, solitamente in 2-3 minuti i naufraghi si arrendono. Ma Fariba Tehrani supera ogni record: 5 minuti e 19 secondi, non senza qualche spavento. Fariba infatti era visibilmente in sofferenza ed ha rischiato di ustionarsi, tanto che la conduttrice Ilary Blasi prima ha cercato di ironizzare: “basta, fai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Terrore all’deiladelnella puntata di ieri 10 maggio. Protagonista, madre dell’influencer Giulia Salemi (tra l’altro presente in studio). Laconsiste nel riuscire a resistere il più possibile aggrappati a una croce di legno di fronte a una fiamma che diventa sempre più intensa con il passare dei secondi, solitamente in 2-3 minuti i naufraghi si arrendono. Masupera ogni record: 5 minuti e 19 secondi, non senza qualche spavento.infatti era visibilmente in sofferenza ed ha rischiato di ustionarsi, tanto che la conduttriceprima ha cercato di ironizzare: “, fai ...

