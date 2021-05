Isola dei Famosi | Fariba Tehrani sgancia una bomba sul naufrago | “Ha bestemmiato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Anche la sedicesima puntata dell’dei2021 si è conclusa con le nomination. Ilary Blasi ha chiamato i naufraghi uno a uno e quando è arrivato il turno diil pubblico ha notato che la mamma di Giulia Salemi, presente in studio per sostenerla, hato una ‘’ anche se pare proprio che in studio sia passata in sordina. Ma andiamo con ordine., che ha superato il record alla prova del fuoco costringendo Ilary Blasi a interrompere la prova come abbiamo raccontato in fondo, ha fatto il nome di Awed e prima di bruciare la sua fotografia come da tradizione ha elencato una lunga serie di motivazioni che l’hanno spinta a far ricadere la sua scelta sullo youtuber campano. “Nomino questa persona – ha detto mostrando la foto alle ...