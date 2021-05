Isola dei Famosi: Awed squalificato? Bestemmia svelata da Fariba Tehrani (Di martedì 11 maggio 2021) Il naufrago si è lasciato sfuggire davvero una imprecazione? La rivelazione della madre di Giulia Salemi durante la nomination L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 11 maggio 2021) Il naufrago si è lasciato sfuggire davvero una imprecazione? La rivelazione della madre di Giulia Salemi durante la nomination L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - amat7374 : RT @verogossipnews: @GiuliaSalemi93 e @fari146 Tengono a galla L'ISOLA DEI FAMOSI 19%,di share... Prove di grande temperamento per Fariba n… - 69blackout : Esiste anche l'isola dei normali? Solo per fare in modo che : Non mangi Ti riabiliti con la natura Muori sotto il s… -