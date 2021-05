Isola Dei Famosi: Awed a rischio squalifica? Fariba confessa “ha bestemmiato” – VIDEO (Di martedì 11 maggio 2021) Isola Dei Famosi: Fariba durante le nomination ha rivelato un retroscena inaspettato su un naufrago. Stando a quanto ha detto la madre di Giulia Salemi, lo youtuber avrebbe bestemmiato. Ora rischia la squalifica? vediamo nel dettaglio cosa è accaduto Isola Dei Famosi: Fariba accusa Awed “ha bestemmiato”Lunedì 10 maggio è andata in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi e anche in questa occasione non sono mancate, le tanto temute, nomination. Come in ogni diretta i nostri naufraghi si sono dovuti sfidare in diverse prove, sia per ottenere le ricompense e sia per essere nominati leader della settimana. Anche questa volta ad avere la meglio è stata una donna, ovvero Isolde. L’onore ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 maggio 2021)Deidurante le nomination ha rivelato un retroscena inaspettato su un naufrago. Stando a quanto ha detto la madre di Giulia Salemi, lo youtuber avrebbe. Ora rischia la? vediamo nel dettaglio cosa è accadutoDeiaccusa“ha”Lunedì 10 maggio è andata in onda un’altra puntata dell’Deie anche in questa occasione non sono mancate, le tanto temute, nomination. Come in ogni diretta i nostri naufraghi si sono dovuti sfidare in diverse prove, sia per ottenere le ricompense e sia per essere nominati leader della settimana. Anche questa volta ad avere la meglio è stata una donna, ovvero Isolde. L’onore ...

