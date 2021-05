Isola dei Famosi 2021, la naufraga al limite e Ilary Blasi costretta a interrompere la prova (Di martedì 11 maggio 2021) Altra puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e altri colpi di scena. La sedicesima diretta del reality condotto da Ilary Blasi è andata avanti tra nomination, eliminato della serata, infortuni, scontri di fuoco e provvedimenti. Roberto Ciufoli ha infatti violato il regolamento del reality oltrepassando il confine della spiaggia per andare a prendere un fruttino e la produzione ha deciso di punire tutto il gruppo con razioni di riso ridotte. A dover lasciare il gruppo, invece, Francesca Lodo con il 49% ma ha deciso di rimanere su Playa Imboscatissima con Beatrice Marchetti. E poi, sempre durante la diretta di lunedì 10 maggio, prove al limite, al punto che la conduttrice si è vista costretta a interromperne una per paura di conseguenze gravi. È successo durante la ben nota ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Altra puntata dell’deie altri colpi di scena. La sedicesima diretta del reality condotto daè andata avanti tra nomination, eliminato della serata, infortuni, scontri di fuoco e provvedimenti. Roberto Ciufoli ha infatti violato il regolamento del reality oltrepassando il confine della spiaggia per andare a prendere un fruttino e la produzione ha deciso di punire tutto il gruppo con razioni di riso ridotte. A dover lasciare il gruppo, invece, Francesca Lodo con il 49% ma ha deciso di rimanere su Playa Imboscatissima con Beatrice Marchetti. E poi, sempre durante la diretta di lunedì 10 maggio, prove al, al punto che la conduttrice si è vistaa interromperne una per paura di conseguenze gravi. È successo durante la ben nota ...

