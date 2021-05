Isola 15 | l’opinione di Isa sulla sedicesima puntata

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 11 maggio 2021) Scusate ma io sto ancora ridendo per la figura di merda di Akash Kumar ieri sera AHAHAHAHAHAHAH Petto nudo, addominale scolpito, stava lì appeso al palo a fare il figo, a fare le flessioni e poi ha perso la prova come l’ultimo degli stronzi, non ce la faccio vi giuro. Akash tvb, davvero, ma dove sei stato nascosto per tutto questo tempo e, soprattutto, perché ci hai abbandonati così presto quando da qui a giugno avresti potuto inanellare un’infinità di momenti segnanti della storia del trash? Ci penso e rido, tutto sborone, tutto figone, tutto fisicatone, tutto ‘aò, posso stare qui appeso mezza giornata e non sentirei la fatica‘ e dopo un minuto è stramazzato al suolo tipo Rachida svenutabattigia qualchefa, non mi riprendo. Ok, va bene, scusate l’entusiasmo ma dopo puntate su puntate oltre i confini del nefasto, il fatto che ieri mi ...