Intervista dal bunker sotto i missili di Hamas. Tiziana della Ragione, 'serve lo scambio costruttivo, non l'indifferenza o le critiche' (Di martedì 11 maggio 2021) Quello che posso offrirvi oggi è solo la testimonianza di un'italiana che vive qui, in Israele, e che nel suo quotidiano studia la regione del Medio Oriente analizzando alcune delle più complesse ... Leggi su notiziegeopolitiche (Di martedì 11 maggio 2021) Quello che posso offrirvi oggi è solo la testimonianza di un'italiana che vive qui, in Israele, e che nel suo quotidiano studia la regione del Medio Oriente analizzando alcune delle più complesse ...

Advertising

vaticannews_it : #11maggio #Myanmar, sono trascorsi 100 giorni dal colpo di Stato militare. La situazione nel Paese nella nostra int… - RevenewsI : #NewGirl arriva su @STAR dal 14 maggio e a ricordare la serie ci pensa @HannahSimone. Ecco la nostra chiacchierata.… - AvrilBestItalia : @_happinessmnicx Altra cosa che non so se avete notato in un intervista con la Durso perché poi mi sono visto anche… - StalinZio : RT @MarcoRizzoPC: Una intervista fuori dal coro e allergica al mainstream dilagante,fendenti con proverbiale schiettezza in un’intervista c… - garnant : RT @SGrecoPL: Antonia Lloyd-Jones è la più nota traduttrice dal polacco in inglese, e questo la rende una delle maggiori divulgatrici di co… -