Intervista – Carlo Cottarelli: «La meritocrazia, l’uguaglianza di opportunità e la solidarietà sono i pilastri su cui ricostruire il modello economico italiano» (Di martedì 11 maggio 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal governo Draghi per far ripartire l’ economia italiana, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19, ha rimesso al centro l’interesse per il dibattito sulla condivisa necessità di trasformare l’attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Questa è infatti una rara occasione per favorire investimenti utili a correggere gli squilibri sociali ed il lento andamento della produttività che interessano il nostro paese da più di un ventennio dominato da crisi politiche ed economiche. Carlo Cottarelli, celebre economista, ex Commissario alla Spending Review del governo Letta e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani e attualmente coordinatore di “Programma per l’Italia” il comitato scientifico che si è posto l’obiettivo di ... Leggi su domanipress (Di martedì 11 maggio 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal governo Draghi per far ripartire l’ economia italiana, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19, ha rimesso al centro l’interesse per il dibattito sulla condivisa necessità di trasformare l’attualeverso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Questa è infatti una rara occasione per favorire investimenti utili a correggere gli squilibri sociali ed il lento andamento della produttività che interessano il nostro paese da più di un ventennio dominato da crisi politiche ed economiche., celebre economista, ex Commissario alla Spending Review del governo Letta e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani e attualmente coordinatore di “Programma per l’Italia” il comitato scientifico che si è posto l’obiettivo di ...

Advertising

Silvia_Arosio : Facciamo gli auguri di buon compleanno a Renzo Musumeci Greco, Maestro d’Armi di fama internazionale, con una picc… - Piero_Di_Carlo : RT @univUda: E' stato pubblicato il libro 'L'antropologo. Storie di scheletri e mummie' del professor Luigi Capasso. Comunicato stampa e in… - Carlo_Brianza : @peseroforever @cmdotcom Leggi l'intervista, non solo il titolo! E pensa alle 3 sberle che hai preso ieri! - carlo_masera : RT @matteorenzi: Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di Conte. Oggi lo penso ancora di più. Non solo non… - carlo_masera : RT @danieledv79: Quali sarebbero i dossier falsi costruiti dai renziani, dopo che Report non ha trasmesso l'intervista integrale fatta a Re… -