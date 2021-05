Intervento della Polizia alla Balduina: tre persone denunciate (Di martedì 11 maggio 2021) Probabilmente una rissa e tre persone denunciate. E’ questo quello che è successo questa mattina, poco dopo le 10, a Roma, in via della Balduina, all’altezza dell’angolo con via Morpurgo. La segnalazione alla Polizia è arrivata alle 10.04 e, una volta sul posto, gli agenti hanno provveduto a denunciare tre persone, due uomini e una donna. Forse una rissa che ha visto coinvolti i tre (a quanto pare stranieri), terminata poi con l’Intervento della Polizia, che ha cercato di sedare gli animi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Probabilmente una rissa e tre. E’ questo quello che è successo questa mattina, poco dopo le 10, a Roma, in via, all’altezza dell’angolo con via Morpurgo. La segnalazioneè arrivata alle 10.04 e, una volta sul posto, gli agenti hanno provveduto a denunciare tre, due uomini e una donna. Forse una rissa che ha visto coinvolti i tre (a quanto pare stranieri), terminata poi con l’, che ha cercato di sedare gli animi. su Il CorriereCittà.

