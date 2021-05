Internet, Mix nomina Alessandro Talotta nuovo presidente (Di martedì 11 maggio 2021) Via libera dall’assemblea dei soci di Mix alla nomina di Alessandro Talotta come nuovo presidente. Talotta subentra a Joy Marino, alla guida della società punto di interconnessione delle reti Internet in Italia dalla sua fondazione nel 2000 ad oggi. “I recenti eventi su scala mondiale hanno puntato più che mai i riflettori sull’importanza della connettività Internet” ha affermato Alessandro Talotta. Il neo presidente ha sottolineato che “la spinta alla digitalizzazione e la conseguente necessità di nuove infrastrutture tecnologiche, richiedono un esercizio continuo di miglioramento dei servizi erogati e un crescente rapporto di fiducia con i clienti finali. Mix senza dubbio deve continuare ad essere un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Via libera dall’assemblea dei soci di Mix alladicomesubentra a Joy Marino, alla guida della società punto di interconnessione delle retiin Italia dalla sua fondazione nel 2000 ad oggi. “I recenti eventi su scala mondiale hanno puntato più che mai i riflettori sull’importanza della connettività” ha affermato. Il neoha sottolineato che “la spinta alla digitalizzazione e la conseguente necessità di nuove infrastrutture tecnologiche, richiedono un esercizio continuo di miglioramento dei servizi erogati e un crescente rapporto di fiducia con i clienti finali. Mix senza dubbio deve continuare ad essere un ...

Internet, Mix nomina Alessandro Talotta nuovo presidente Adnkronos MIX, Alessandro Talotta nominato presidente Alessandro Talotta è stato nominato come nuovo presidente di MIX, il principale punto di interconnessione delle reti Internet in Italia. Talotta, già vicepresidente dallo scorso anno, subentra a Joy M ...

Cambio della guardia al MIX: dopo 21 anni Joy Marino passa la mano a Talotta Il nuovo presidnete era già il vice di Marino, alla guida dell’internet exchange dalla fondazione nel 2000 a oggi ...

