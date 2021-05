Internazionali d’Italia, Matteo Berrettini: “Ho preso energie dal campo, l’ho immaginato pieno” (Di martedì 11 maggio 2021) Matteo Berrettini se la cava nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Il numero 9 del mondo, reduce dalla finale di Madrid, ha dovuto lottare strenuamente per due ore per poter avere ragione di un avversario rognoso come Nikoloz Basilashvili, già vincitore di due tornei in questo 2021. Il tennista romano è stato costretto alla rimonta, perdendo il primo set per 6-4, prima di alzare il livello e spegnere i sogni di gloria del georgiano. Subito dopo la partita ha spiegato le sue sensazioni a caldo ai microfoni di Sky: “Ho faticato all’inizio, ho dovuto tirare fuori molte energie da dentro. Ho preso energie dal campo: l’ho immaginato pieno e questo, oltre al voler arrivare a giocare qui avanti al ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)se la cava nel primo turno degli. Il numero 9 del mondo, reduce dalla finale di Madrid, ha dovuto lottare strenuamente per due ore per poter avere ragione di un avversario rognoso come Nikoloz Basilashvili, già vincitore di due tornei in questo 2021. Il tennista romano è stato costretto alla rimonta, perdendo il primo set per 6-4, prima di alzare il livello e spegnere i sogni di gloria del georgiano. Subito dopo la partita ha spiegato le sue sensazioni a caldo ai microfoni di Sky: “Ho faticato all’inizio, ho dovuto tirare fuori molteda dentro. Hodale questo, oltre al voler arrivare a giocare qui avanti al ...

