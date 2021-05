Internazionali d’Italia 2021, risultati femminili 11 maggio: avanzano Angelique Kerber e Jelena Ostapenko (Di martedì 11 maggio 2021) Il torneo degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Dodici i match odierni, gli ultimi del primo turno, mentre domani verranno giocati tutti i sedicesimi. Si esaurisce la presenza azzurra a Roma: la kazaka Yaroslava Shvedova rimonta Martina Trevisan e la batte con lo score di 0-6 7-6 7-6, mentre la transalpina Caroline Garcia supera Elisabetta Cocciaretto per 7-6 6-2. Peccato, anche perché la russa Veronika Kudermetova elimina in rimonta la belga Elise Mertens per 4-6 6-2 6-3. Facile il compito per la ceca Barbora Krejcikova, che batte la cinese Saisai Zheng per 6-2 6-0, mentre il derby statunitense premia Madison Keys, la quale batte in rimonta la connazionale Sloane Stephens per 4-6 6-2 ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Il torneo deglidi tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma, vede oggi proseguire il tabellone principale del torneo di singolare. Dodici i match odierni, gli ultimi del primo turno, mentre domani verranno giocati tutti i sedicesimi. Si esaurisce la presenza azzurra a Roma: la kazaka Yaroslava Shvedova rimonta Martina Trevisan e la batte con lo score di 0-6 7-6 7-6, mentre la transalpina Caroline Garcia supera Elisabetta Cocciaretto per 7-6 6-2. Peccato, anche perché la russa Veronika Kudermetova elimina in rimonta la belga Elise Mertens per 4-6 6-2 6-3. Facile il compito per la ceca Barbora Krejcikova, che batte la cinese Saisai Zheng per 6-2 6-0, mentre il derby statunitense premia Madison Keys, la quale batte in rimonta la connazionale Sloane Stephens per 4-6 6-2 ...

