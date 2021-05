Internazionali di Roma | Musetti cade sotto il bombardamento di Opelka

(Di martedì 11 maggio 2021) Lorenzonon ce l’ha fatta a opporsi ai colpi del gigante statunitense Reilly. Il carrarese subisce l’onta del numero 47 del mondo (con la vittoria virtualmente numero 44) e viene eliminato daglidinon riesce a gestireL’andamento del primo set è quello, prevedibile, che vedesfruttare la specialità della casa, il servizio. Arma che lo rende il secondo giocatore del circuito per ace a partita: lo statunitense ne piazza infatti la media di 21 a partita. Nella classifica degli ace totali (dominata da Bublik con 365) è decimo, ma con appena 9 partite giocate. Una letale macchina lanciapalle – non lo scopriamo oggi – che piazza nel solo primo set ben 12 ace e concede ben poco a. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Roma

Il Sole 24 ORE

Dieci anni fa avete collaborato col Maestro Morricone in piazza del Popolo a: che ricordi ... Essendo giovani ma con grandi trascorsi, c'è un evento emotivamente avvicinabile a ...di Claudio Franceschini) Direttad'Italia 2021/ Anche Lorenzo Musetti è al 2° turno a! DIRETTAD'ITALIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO La diretta tv ...Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Torna Tennis& Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia, per una edizione speciale il 15 Maggio per inaugurare il Tour 2021 p ...Condividi questo articolo:Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Si è bloccata sul più bello e ha buttato via una vittoria che sembrava ormai sicura. Così Martina Trevisan ha salutato subito gli Internazionali ...