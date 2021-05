Internazionali di Roma | da giovedì torna il pubblico | tutti i dettagli

(Di martedì 11 maggio 2021)di, il Foro Italico si appresta ad aprire alcon capienza ridotta:di(Getty Images)La 78esima edizione deglidi, al Parco del Foro Italico, regalerà una gioia agli appassionati di Tennis. Infatti da, giorno in cui inizieranno gli ottavi di finale, potranno esserci anche gli spettatori che occuperanno il 25% dell’impianto. Sono previsti tre cluster non comunicanti tra loro: il primo di colore verde del Campo centrale (potranno esserci circa 2.500 persone); il secondo di colore arancione che comprenderà il Pietrangeli e i campi laterali; il terzo sarà di colore azzurro e comprenderà la Grand Stand Arena. Sweet ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli… - cappelIaiomatto : Finiscono al primo turno gli Internazionali di Roma di Fabio Fognini. Il tennista italiano si arrende in un'ora e 1… - SilvanaHansb : RT @WeAreTennisITA: Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli #Internaziona… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Finiscono al primo turno gli Internazionali di Roma di Fabio Fognini. Il tennista italiano si ar… - LuceverdeRoma : ??#Roma #evento sportivo 'Internazionali BNL d'Italia' di tennis ?? fino al #16maggio 2021 ?? presso il Foro Italico… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Roma

... 'ha bisogno di progetti di lungo respiro. Abbiamo approvato un piano della mobilità sostenibile a dieci anni, piani di rigenerazione urbana assieme a organizzazionie con l'...... "ha bisogno di progetti di lungo respiro. Abbiamo approvato un piano della mobilità sostenibile a dieci anni, piani di rigenerazione urbana assieme a organizzazionie con l'...Festival Genius loci- Dove abita il genio: al via oggi la quarta edizione della rassegna di architettura e scienza in programma fino al 30 maggio La Capitale torna a essere il centro della scienza e d ...Giornata ricca di partite al Foro Italico di Roma: ecco come e dove seguire gli incontri in tempo reale ROMA - Anche oggi grande spettacolo agli Internazionali di tennis di Roma. Matteo Berrettini, re ...