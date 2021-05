Inter, squadra verso il no ai tagli. Conte riflette sul futuro (Di martedì 11 maggio 2021) MILANO - Un discorso di una decina di minuti, dopo che la squadra aveva già sostenuto l'allenamento e pranzato, per chiedere ciò che i giocatori ormai sapevano da venerdì ovvero il taglio di due ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021) MILANO - Un discorso di una decina di minuti, dopo che laaveva già sostenuto l'allenamento e pranzato, per chiedere ciò che i giocatori ormai sapevano da venerdì ovvero ilo di due ...

Advertising

capuanogio : La squadra dirà no alla richiesta di #Zhang di rinunciare a due mensilità dello stipendio. Per l'#Inter scatta il p… - TuttoMercatoWeb : L'Interista - Inter, squadra verso il no al taglio stipendi. Via a trattative individuali - Inter : ?? | SQUADRA Misteeeer!!! ?? #InterSampdoria ???? #IMScudetto - salda__ : RT @macho_morandi: Discorso serio su situazione inter. Se tutto fosse confermato, allora qualsiasi società avrebbe il diritto di allestire… - H0PESTR0M : RT @reyeshades: Siamo sulla bocca di tutti, spiace esserlo per il motivo sbagliato. Si dovrebbe solo parlare di Inter in quanto squadra che… -