Inter, Sconcerti durissimo: “Campionato dominato da chi non paga gli stipendi, dove sono le penalizzazioni?” (Di martedì 11 maggio 2021) durissimo attacco frontale di Mario Sconcerti nei confronti dell’Inter e dei suoi problemi di insolvenza negli ultimi mesi. Il noto giornalista toscano, Intervenuto a TMW Radio, affronta il tema del mancato pagamento degli stipendi, ricordando come in questi casi da regolamento si debba andare incontro a una penalità: “Non lo so, ma mi pare sfugga un punto fondamentale. L’Inter ha vinto un Campionato senza aver pagato gli stipendi, visto che siamo ancora a parlare di novembre-dicembre: è stata fatta una proroga apposita. Questa è la vera questione, siamo davanti a una situazione che in molte altre categorie ha portato a punti di penalizzazione continui. Qui non sta succedendo niente. Non è normale essere dominati da ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021)attacco frontale di Marionei confronti dell’e dei suoi problemi di insolvenza negli ultimi mesi. Il noto giornalista toscano,venuto a TMW Radio, affronta il tema del mancatomento degli, ricordando come in questi casi da regolamento si debba andare incontro a una penalità: “Non lo so, ma mi pare sfugga un punto fondamentale. L’ha vinto unsenza averto gli, visto che siamo ancora a parlare di novembre-dicembre: è stata fatta una proroga apposita. Questa è la vera questione, siamo davanti a una situazione che in molte altre categorie ha portato a punti di penalizzazione continui. Qui non sta succedendo niente. Non è normale essere dominati da ...

