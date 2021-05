Inter-Roma, Fonseca: “Mi aspetto una partita difficile. Tornano El Shaarawy, Peres e Villar” (Di martedì 11 maggio 2021) “L’Inter è una grandissima squadra e merita i complimenti per lo Scudetto. Non ha pressioni ma mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte“. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia del match esterno contro l’Inter. Sono tre i recuperi per i giallorossi: “Domani torneranno El Shaarawy, Bruno Peres e Villar, sono a disposizione“, ha aggiunto. In seguito, Fonseca ha accennato al futuro del club capitolino, senza sbilanciarsi particolarmente: “Zalewski e Darboe sono pronti per stare con noi e giocare, sono due ragazzi che hanno qualità. Il futuro non lo conosco, ma sono soddisfatto di loro“. Soddisfazione anche per la stagione di ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “L’è una grandissima squadra e merita i complimenti per lo Scudetto. Non ha pressioni ma miunacontro una squadra forte“. Queste le dichiarazioni del tecnico della, Paulo, nella conferenza stampa della vigilia del match esterno contro l’. Sono tre i recuperi per i giallorossi: “Domani torneranno El, Bruno, sono a disposizione“, ha aggiunto. In seguito,ha accennato al futuro del club capitolino, senza sbilanciarsi particolarmente: “Zalewski e Darboe sono pronti per stare con noi e giocare, sono due ragazzi che hanno qualità. Il futuro non lo conosco, ma sono soddisfatto di loro“. Soddisfazione anche per la stagione di ...

