Inter, le anticipazioni sulla maglia nerazzurra per la stagione 2021/2022 [FOTO] (Di martedì 11 maggio 2021) L'Inter si è laureato campione d'Italia per la diciannovesima volta, è stata una cavalcata molto importante per la squadra di Antonio Conte che ha vinto con grande merito. Il rendimento in Champions League non è stato invece positivo, i nerazzurri sono stati eliminati alla fase a gironi. Adesso l'intenzione è quella di alzare l'asticella, ma non sarà di certo facile: l'Inter (come la maggior parte dei club) dovrà fare i conti con i problemi dal punto di vista economico, ma Conte chiede certezze anche dal punto di vista del mercato. Nel frattempo il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, nel dettaglio continuano a circolare le indiscrezioni sulla maglia della prossima stagione. "Footy Headlines" ha svelato come dovrebbe essere la divisa: bande verticali solo stilizzate, ...

