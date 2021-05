Inter, Lautaro: «Noi giochiamo male? Figurati chi è 13 punti dietro» (Di martedì 11 maggio 2021) Lautaro Martinez sulle colonne di Libero risponde a chi accusa l’Inter di giocare male. Le sue parole Lautaro Martinez sulle colonne di Libero risponde a chi accusa l’Inter di giocare male. Le parole dell’argentino. «Noi cerchiamo sempre di giocare con la palla a terra, proviamo a trasportare sul campo quello che facciamo in allenamento e studiamo tanto gli avversari. E comunque, oh, se noi giochiamo male e abbiamo 13 punti di vantaggio sulla seconda… Figurati come giocano gli altri! Juventus-Milan? Non l’ho vista, giocavo con Nina (la figlia, ndr). Più forte io o Lukaku? Lukaku! Io gli do solo una mano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021)Martinez sulle colonne di Libero risponde a chi accusa l’di giocare. Le sue paroleMartinez sulle colonne di Libero risponde a chi accusa l’di giocare. Le parole dell’argentino. «Noi cerchiamo sempre di giocare con la palla a terra, proviamo a trasportare sul campo quello che facciamo in allenamento e studiamo tanto gli avversari. E comunque, oh, se noie abbiamo 13di vantaggio sulla seconda…come giocano gli altri! Juventus-Milan? Non l’ho vista, giocavo con Nina (la figlia, ndr). Più forte io o Lukaku? Lukaku! Io gli do solo una mano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

