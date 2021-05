Iniesta rinnova con il Vissel Kobe | il comunicato ufficiale

(Di martedì 11 maggio 2021) Andreasha deciso di estendere il proprio contratto con ilfino al 2023: il tweet del club Andreasposticipa il suo ritiro e annuncia di averto il proprio contratto con il. Il centrocampista spagnolo ha cominciato la sua quarta stagione in Giappone e ha deciso di estendere l’accordo fino al 2023. Don Andrés ha raccolto nel Paese del Sol Levante 77 presenze segnando 16 reti. ?????????????????2023????????????????? ??????https://t.co/wAOARCwzLr Andreshas extended his contract until 2023!@andres8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay ##??????? pic.twitter.com/dCc7UkKWHo — ??????? ...

Andrésha rinnovato con i giapponesi del Vissel Kobe fino al 2023. "La mia motivazione da allora non è cambiata", ha detto in una conferenza online, che in Giappone ha aiutato il Vissel a vincere la Coppa dell'Imperatore l'anno scorso, qualificando la squadra. Andrés Iniesta ha rinnovato con i giapponesi del Vissel Kobe fino al 2023. Andres Iniesta continuerà a giocare nel massimo campionato di calcio in Giappone, con la Vissel Kobe, per altri due anni.