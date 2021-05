Infortunio Verratti: stagione finita per lui. Europeo a rischio? (Di martedì 11 maggio 2021) Gli esiti degli esami parlano di lesione del collaterale mediale per il centrocampista azzurro: stagione finita. Mancini in ansia per l’Europeo In casa PSG ci sono pessime notizie che riguardano Marco Verratti e soprattutto Roberto Mancini. Il centrocampista ex-Pescara infatti è stato sottoposto a degli esami diagnostici per capire l’entità dell’Infortunio subito qualche giorno fa. Esami che hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. Si è avverrato così una degli scenari peggiori sul tavolo. Lo stop infatti è stimato in un periodo compreso tra le 4 e le 6 settimane sempre a seconda dell’evoluzione e del docorso del problema. Verdetto che per Verratti significa stagione finita con due turni d’anticipo. Il ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) Gli esiti degli esami parlano di lesione del collaterale mediale per il centrocampista azzurro:. Mancini in ansia per l’In casa PSG ci sono pessime notizie che riguardano Marcoe soprattutto Roberto Mancini. Il centrocampista ex-Pescara infatti è stato sottoposto a degli esami diagnostici per capire l’entità dell’subito qualche giorno fa. Esami che hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. Si è avverrato così una degli scenari peggiori sul tavolo. Lo stop infatti è stimato in un periodo compreso tra le 4 e le 6 settimane sempre a seconda dell’evoluzione e del docorso del problema. Verdetto che persignificacon due turni d’anticipo. Il ...

