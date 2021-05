Infortunio Mendy | periostite tibiale per il giocatore del Real Madrid

(Di martedì 11 maggio 2021) Stagione finita per Ferland: ildelha accusato unaStagione finita per Ferland. Come riporta il sito ufficiale del, ilha accusato una. La nota del club. Dopo i test effettuati oggi sul nostroFerlanddai Servizi Medici del, gli è stata diagnosticata una. In attesa di evoluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Real Madrid-Siviglia (domenica H 21.00): formazioni quote pronostici. Nuovo infortunio per Sergio Ramos fuori anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Mendy

Calcio News 24

? Macché. Ma per una convocazione d'urgenza . Insomma, il seggio chiama. Il terzino ... Il tecnico francese attende i recuperi die Sergio Ramos , inquadrato più volte in tribuna a ...... sorteggiato come scrutinatore La stagione di Marcelo non è delle migliori elo ha scavalcato nelle gerarchie. L'del francese ha però costretto Zidane a ridare fiducia al brasiliano, ...Stagione finita per Ferland Mendy: il giocatore del Real Madrid ha accusato una periostite tibiale Stagione finita per Ferland Mendy. Come riporta il sito ufficiale del Real Madrid, il giocatore ha ac ...Finisce 2-1 all’Etihad Stadium con Ziyech e Marcos Alonso che rimontano il gol iniziale di Sterling. Rigore pesantissimo sbagliato da Aguero ...