Informazione e influenza cinese | se l’Italia ha gli occhi bendati

Leggi su formiche

(Di martedì 11 maggio 2021) Un articolo del New York Times anticipa un’inchiesta della International Federation of Journalists (IFJ) di Bruxelles sulla proiezione della Repubblica Popolaresui media occidentali. E, come facilmente prevedibile, non ne esce bene. “I giornalisti italiani hanno affermato di aver subito pressioni per pubblicare il discorso di Natale del presidente Xi Jinping e di aver ricevuto una versione tradotta in italiano.” “Il vicedirettore dell’Agenzia Ansa, Stefano Polli, ha affermato di aver visto la Cina utilizzare sempre più i media per avere maggiorenel nuovo equilibrio geopolitico. Ma ha difeso il contratto del suo servizio per tradurre e distribuire Xinhua (la principale agenzia di stampa, controllata dal Partito Comunista) – criticato nel rapporto dei giornalisti ...