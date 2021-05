Industria: rapporto, fatturato manifattura -9,3% nel 2020, livelli pre-Covid a fine anno (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Secondo il rapporto di Intesa Sanpaolo e Prometeia, il ciclo degli investimenti avrà un ruolo cruciale nell’accelerare la ripresa dell’Industria italiana, con il supporto dei fondi Next Generation Eu e al loro impiego attraverso le linee guida dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercitando un effetto traino sul fatturato manifatturiero lungo l’intero orizzonte al 2025 (+2,6% in media d’anno nel 2023-25, a prezzi costanti). I settori che potranno avvantaggiarsi di tassi di crescita più dinamici nel quinquennio 2021-25 sono Elettronica (+6,6% in media d’anno, in termini di fatturato a prezzi costanti), Meccanica (+6%), Autoveicoli e moto (+6%) ed Elettrotecnica (+5,8%). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Secondo ildi Intesa Sanpaolo e Prometeia, il ciclo degli investimenti avrà un ruolo cruciale nell’accelerare la ripresa dell’italiana, con il supporto dei fondi Next Generation Eu e al loro impiego attraverso le linee guida dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercitando un effetto traino sulmanifatturiero lungo l’intero orizzonte al 2025 (+2,6% in media d’nel 2023-25, a prezzi costanti). I settori che potravvantaggiarsi di tassi di crescita più dinamici nel quinquennio 2021-25 sono Elettronica (+6,6% in media d’, in termini dia prezzi costanti), Meccanica (+6%), Autoveicoli e moto (+6%) ed Elettrotecnica (+5,8%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

