In viaggio con papà | Carlo Verdone su Alberto Sordi e la scena più noiosa del film

Carlo Verdone, durante un'intervista ha parlato di Alberto Sordi e di quella che secondo lui è in assoluto la scena più noiosa di In viaggio con papà. Durante un'intervista del 2013 Carlo Verdone ha parlato di Alberto Sordi e delle riprese di In viaggio con papà, l'attore romano ha definito la pellicola come "imperfetta, logorroica ma affettuosa" e la sua relazione con Sordi come "piena di stima". Verdone, a proposito della scena del monologo, che considera la più noiosa del film, ha raccontato: "C'era una scena in cui io stavo dietro e dormivo e lui ...

