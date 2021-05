In Repubblica Ceca 30mila candele per ricordare le vittime Covid (Di martedì 11 maggio 2021) Quasi 30mila candele per ricordare le vittime del Covid. È la commemorazione voluta dal governo in memoria dei morti dopo oltre un anno di pandemia, 29.711 persone in tutto il Paese. La cerimonia si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Quasiperledel. È la commemorazione voluta dal governo in memoria dei morti dopo oltre un anno di pandemia, 29.711 persone in tutto il Paese. La cerimonia si è ...

Advertising

ilfoglio_it : La propaganda russa ha trovato in Italia molti megafoni, più o meno inconsapevoli per Sputnik. Eppure Brasile, Slov… - in3dmu : L’embargo imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Intervista con l’ambasciatore cubano nella Repubblica Ceca - _SDeJong_ : RT @gippu1: ...anche perché nel frattempo si fa notare anche con la maglia azzurra, centravanti titolare agli Europei Under 21 vinti dall'I… - gippu1 : ...anche perché nel frattempo si fa notare anche con la maglia azzurra, centravanti titolare agli Europei Under 21… - mgsle : RT Renata Schmidtová ha 24 anni e viene da Brno, Repubblica Ceca. Ha svolto il servizio di #volontariato di un anno… -