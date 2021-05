In Campania emergenza vaccini: mancano dosi Pfizer, scorte ridotte di AstraZeneca (Di martedì 11 maggio 2021) emergenza vaccini in Campania. La campagna di somministrazione rischia di subire un brusco stop a causa non solo della mancanza di dosi di Pfizer che hanno già comportato, ad esempio, lo stop negli Hub a Capodichino e alla Mostra d’Oltremare a Napoli. Anche le scorte di AstraZeneca scarseggiano e sono utilizzate soprattutto per i richiami a scadenza di 10 settimane per la seconda inoculazione riservata ad insegnanti, forze dell’Ordine, personale delle scuole e delle Università. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 maggio 2021)in. La campagna di somministrazione rischia di subire un brusco stop a causa non solo della mancanza didiche hanno già comportato, ad esempio, lo stop negli Hub a Capodichino e alla Mostra d’Oltremare a Napoli. Anche lediscarseggiano e sono utilizzate soprattutto per i richiami a scadenza di 10 settimane per la seconda inoculazione riservata ad insegnanti, forze dell’Ordine, personale delle scuole e delle Università. Consiglia

Advertising

Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 2.196.284? somministrazioni - salernonotizie : In Campania emergenza vaccini: mancano dosi Pfizer, scorte ridotte di AstraZeneca - Nich_Ferrante : La campagna vaccinale dovrebbe essere unica, essendo l'emergenza covid nazionale. Ma vige principio di equivalenza… - infoiteconomia : In Campania emergenza vaccini: mancano dosi Pfizer, scorte ridotte di AstraZeneca - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – 943 nuovi casi e 1.896 guarigioni in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Campania emergenza Comunicati stampa Unità di Crisi Regionale COVID-19 - Coronavirus Regione Campania Covid in Campania: altri 1109 positivi su 16.351 tamponi. Il bollettino Stampa Sale, seppur di poco, il dato dei contagi in Campania rispetto alla giornata di ieri a fronte – comunque – di un numero di tamponi eseguiti maggiore. Il bollettino aggiornato diramato dall’unit ...

Consiglio regionale della Campania, approvata la risoluzione per il piano infanzia «Sono molto soddisfatta per l'approvazione all'unanimità, con la partecipazione dell'assessore regionale Lucia Fortini, da parte della Commissione che presiedo ...

Stampa Sale, seppur di poco, il dato dei contagi in Campania rispetto alla giornata di ieri a fronte – comunque – di un numero di tamponi eseguiti maggiore. Il bollettino aggiornato diramato dall’unit ...«Sono molto soddisfatta per l'approvazione all'unanimità, con la partecipazione dell'assessore regionale Lucia Fortini, da parte della Commissione che presiedo ...