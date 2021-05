In Campania 5 milioni di euro per il cinema. Pubblicato sul Burc il piano anti crisi 2021. Via alle domande (Di martedì 11 maggio 2021) In Campania 5 milioni di euro per il cinema. È stato, infatti, Pubblicato sul Burc il piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica e audiovisiva per l’anno 2021 che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, ed è articolato, come negli anni precedenti, in tre sezioni principali: opere audiovisive con un budget di 2 milioni e 250mila euro; promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, con 1 milione e 250mila euro; sostegno all’esercizio, con 1 milione di euro. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata in 45 giorni dalla pubblicazione sul ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Indiper il. È stato, infatti,suliloperativo annuale di promozione dell’attivitàtografica e audiovisiva per l’annoche ha una dotazione finanziaria di 5di, ed è articolato, come negli anni precedenti, in tre sezioni principali: opere audiovisive con un budget di 2e 250mila; promozione della culturatografica e audiovisiva, con 1 milione e 250mila; sostegno all’esercizio, con 1 milione di. La data di scadenza per la presentazione delleè fissata in 45 giorni dalla pubblicazione sul ...

