Imprese | Gelmini | “Porteremo in Consiglio dei Ministri un decreto Sostegni da 40 miliardi di euro”

(Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “indeiunda 40diper affitti, bollette e nuovi contributi a fondo perduto per lepiù colpite dalla pandemia”. Lo annuncia, sulla sua pagina Facebook, la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella(foto). “So – aggiunge – che settori ancora fermi come quello del wedding, dello sport, dei parchi tematici e dei centri commerciali sono in grande difficoltà, e sto facendo il possibile per portare le loro istanze all’attenzione di tutto il governo. Presto ci sarà una data”, conclude la ministra. L'articolo L'Opinionista.

