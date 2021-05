Ilary Blasi | risvolto a sorpresa | fan totalmente impazziti

Advertising

MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - DigitalkPR : 10 maggio Scarano prevale ma Blasi risorge. Report (12%) doppia Porro e Santoro Secondo confronto tra Ilary Blasi… - infoitcultura : L'Isola dei Famosi: ennesima gaffe in diretta per Ilary Blasi - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Ilary Blasi e lo spoiler su Playa Imboscatissima: ecco la reazione dei naufraghi!… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Fariba Terhani è più forte di tutto e di tutti,compresa: la mamma di Giulia Salemi non le manda a dire a nessuno (e parla pure troppo…) e riceve ancora una volta il premio del pubblico. Mentre in studio si inanellano una gaffes ...Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi,è stata costretta a intervenire durante la prova del fuoco per evitare che Fariba si bruciasse. La concorrente ha infatti mostrato una resistenza incredibile di fronte alle fiammi, ...Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è stata costretta a intervenire durante la prova del fuoco per evitare che Fariba si bruciasse. La concorrente ha infatti mostrato una resistenza ...Giulia Salemi e Fariba Tehrani sostenute da Maria Teresa Ruta: "Siete una forza" Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi le protagoniste assolute ...