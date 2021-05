Il video complottista del debunker che difende Renzi dall’inchiesta di Report (Di martedì 11 maggio 2021) Fra le tante categorie antropologiche che si manifestano nella politica italiana ne mancava una: il “dietrologo Renziano”. Adesso, grazie a Matteo Flora, c’è anche questa strepitosa opportunità emozionale. Ed è un piccolo spettacolo ascoltare, in questo video diffuso in rete, il dotto saggio di dieci minuti con cui Flora ci spiega perché quei cattivoni di Report non la contano giusta. Flora è sublime: con la sua vocetta flautata, la sua pelata intellò, con i suoi studiati balbetti da Woody Allen padano, con fare apparentemente noncurante, ci spiega – ovvio – che lui non ha nessuna simpatia per l’ex presidente del Consiglio. Anzi: quelli del suo staff, nientemeno, lo considerano quasi un pericolo. Tuttavia, con fare finto modesto, Flora ci fa anche sapere che lui voleva già affrontate il tema dell’inchiesta di Ranucci e compagni, in uni ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Fra le tante categorie antropologiche che si manifestano nella politica italiana ne mancava una: il “dietrologoano”. Adesso, grazie a Matteo Flora, c’è anche questa strepitosa opportunità emozionale. Ed è un piccolo spettacolo ascoltare, in questodiffuso in rete, il dotto saggio di dieci minuti con cui Flora ci spiega perché quei cattivoni dinon la contano giusta. Flora è sublime: con la sua vocetta flautata, la sua pelata intellò, con i suoi studiati balbetti da Woody Allen padano, con fare apparentemente noncurante, ci spiega – ovvio – che lui non ha nessuna simpatia per l’ex presidente del Consiglio. Anzi: quelli del suo staff, nientemeno, lo considerano quasi un pericolo. Tuttavia, con fare finto modesto, Flora ci fa anche sapere che lui voleva già affrontate il tema dell’inchiesta di Ranucci e compagni, in uni ...

