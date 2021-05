Il viaggio di Jacqueline Risset | alla ricerca dell’archivio perduto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : viaggio Jacqueline

Il Manifesto

... quando Kennedy era un giovane senatore del Massachusetts e prossimo sposo diBouvier, ... Dopo ilin Svezia, il presidente chiese a Gunilla di "rinunciare a tutto e trasferirsi a New ...I Mitchell contro le macchine - Un'apocalisse robotica ha interrotto ildei Mitchell ... è la tostissima e affascinante direttrice di "Scarlet"Carlyle (Melora Hardin). The Americans ...Sarebbe utile partire da Proust in progress: 1971-2015 di Jacqueline Risset (a cura di Marina Galletti e Sara Svolacchia, Artemide, pp. 312, euro 30) per prepararsi alla lettura dei Soixante-quinze fe ...Scandalo in Premier League. Un calciatore sposato avrebbe messo incinta una modella brasiliana, che frequentava. Ora il giocatore non vuole prendersi le sue responsabilità per mantenere il ...