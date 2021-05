Il viadotto dell' autostrada vietato ai tir | ' Rischio Morandi bis'

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo una ispezione sulValle Ragone, in A12 tra Lavagna e Sestri Levante è stata decisa la limitazione al transito dei mezzi pesanti. Aspi: 'Piena stabilità ma servono lavori'. 'Si parla ...

Dopo una ispezione sulValle Ragone, in A12 tra Lavagna e Sestri Levante è stata decisa la limitazione al transito dei mezzi pesanti. Aspi: 'Piena stabilità ma servono lavori'. 'Si parla addirittura del rischio di ......dato priorità alle segnalazioni già fatte sul?" 'Chiuso al traffico pesante ildi Valle Ragone sull'A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, per evidente ammaloramento'...A12, chiuso ai tir viadotto Valle Ragone tra Lavagna e Sestri Levante. GENOVA - Da questo pomeriggio, martedì 11 maggio, il viadotto Valle Ragone sulla A12, tra Lavagna e Sestri ...GENOVA - Non solo il viadotto Valle Ragone della A12 chiuso ai mezzi pesanti, ma anche limitazioni di viabilità ad altri sei viadotti della A10 tra Genova e Savona e un altro sulla A7 Genova Milano. L ...