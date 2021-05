Il Rosario ogni giorno | 11 maggio in diretta dal Santuario della Vergine dei Poveri di Banneux in Belgio

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 11 maggio 2021) Undicesimocolin collegamentovolta da un diversomariano, per la preghiera divoluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la finepandemia, al Pontificio Consiglio per la PromozioneNuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera allaMaria, L'articolo proviene da La Luce di Maria.