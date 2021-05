Il repellente per zanzare di Xiaomi che si controlla a voce (Di martedì 11 maggio 2021) Al suo interno ha una piastrina che dura più di mille ore, oltre al bluetooth e alla compatibilità con l’assistente virtuale (Foto: Xiaomi)Nel sorprendente mondo dei accessori Xiaomi ci sono dispositivi per qualsiasi scopo e di qualsiasi tipo, merito della politica di minimo ricarico sul prezzo finale del brand cinese e soprattutto della piattaforma di crowdfunding YouPin che apre le porte ai designer e ai creativi. Tra gli ultimi prodotti ufficializzati c’è addirittura un repellente per zanzare che si può controllare con la voce. È peraltro la seconda versione di Smart Mosquito Repellent, con le novità appunto della compatibilità con l’assistente virtuale XiaoAi e della connessione bluetooth senza fili per connettersi allo smartphone tramite l’apposita app. Come funziona? In modo ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Al suo interno ha una piastrina che dura più di mille ore, oltre al bluetooth e alla compatibilità con l’assistente virtuale (Foto:)Nel sorprendente mondo dei accessorici sono dispositivi per qualsiasi scopo e di qualsiasi tipo, merito della politica di minimo ricarico sul prezzo finale del brand cinese e soprattutto della piattaforma di crowdfunding YouPin che apre le porte ai designer e ai creativi. Tra gli ultimi prodotti ufficializzati c’è addirittura unperche si puòre con la. È peraltro la seconda versione di Smart Mosquito Repellent, con le novità appunto della compatibilità con l’assistente virtuale XiaoAi e della connessione bluetooth senza fili per connettersi allo smartphone tramite l’apposita app. Come funziona? In modo ...

