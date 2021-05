Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nomina Piero Angela Cavaliere di Gran Croce

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Ha passato un’intera vita a far divulgazione scientifica sulla televisione pubblica.oggi è stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato, che gli ha conferito l’onorificenza dididell’Ordine al MeritoItaliana. Chi èNon ha bisogno di molte presentazioni:Angelo, 93 anni, il maggior divulgatore scientifico italiano, è stato premiato per il suo impegno in favore dell’informazione edivulgazione scientifica. Un’onorificenza che ha un vinificato importante e -ovviamente- anche simbolico. S tratta di un segno di gratitudine, un grazie che arriva dalle tante generazioni degli ...