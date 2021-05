Il pieno di benzina anche in Europa rischia di costare più caro (Di martedì 11 maggio 2021) Se l’oleodotto Colonial non tornerà presto in funzione, sarà difficile limitare l’impatto sui prezzi di petrolio e carburanti, non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. E in modo particolare nel Vecchio continente Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021) Se l’oleodotto Colonial non tornerà presto in funzione, sarà difficile limitare l’impatto sui prezzi di petrolio e carburanti, non solo negli Stati Uniti manel resto del mondo. E in modo particolare nel Vecchio continente

