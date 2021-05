Il Pentagono diventa data-centrico Ecco il piano targato Kathleen Hicks

(Di martedì 11 maggio 2021)H., numero due del, ha messo la sua firma sulla Difesa americana nell’era di Joe Biden. La vice di Lloyd Austin ha siglato un memorandum per rendere il dipartimento “”, capace di vincere la guerra dei dati, agile nella gestione delle informazioni e abilitato da tecnologie di intelligenza artificiale. Rispetto alla “strategy” rilasciata dallo scorso ottobre, un’accelerazione è “imperativa”, spiega. L’ESIGENZA Il memorandum è diretto a tutte le strutture del, dalla leadership ai comandi operativi, dalle agenzie ai direttori distaccati. “Trasformare il dipartimento della Difesa in un’organizzazione-center è fondamentale per migliorare le ...

sunvflowkook : @rareflowerss Se ci metti, me, te, Harry, Olivia e Louis diventa un pentagono -

Ultime Notizie dalla rete : Pentagono diventa

Startmag Web magazine

Prive di un ombrello di forze reali " è il messaggio "complicato assicurare la difesa . Il ... Il, per il momento, si è limitato a trasferire 6 bombardieri B 52 in Qatar ed ha ...... per cuiprivo di significato la concentrazione di forze in Afghanistan, con una costante ... The Washington Post ha riportato pure le dichiarazioni di un funzionario delche ...L'aviazione statunitense ha detto in precedenza che si aspettava che il nucleo del razzo si schiantasse nell'Oceano Pacifico entro la fine della settimana. La Cina ha lanciato il razzo portaerei Long ...La risoluzione votata dal Parlamento europeo segna una netta svolta atlantista dell'Ue, che diviene di fatto una colonia Usa ...