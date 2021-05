Il nuovo visore VR per PS5 avrà una risoluzione 4K e il feedback aptico (Di martedì 11 maggio 2021) risoluzione altissima con "foveated rendering" e motore per simulare le vibrazioni integrato nel casco. Il nuovo visore di realtà virtuale per PS5 sarà connesso via cavo e non avrà bisogno di fotocamere o sensori esterni per determinare la sua posizione nell’ambiente.... Leggi su dday (Di martedì 11 maggio 2021)altissima con "foveated rendering" e motore per simulare le vibrazioni integrato nel casco. Ildi realtà virtuale per PS5 sarà connesso via cavo e nonbisogno di fotocamere o sensori esterni per determinare la sua posizione nell’ambiente....

Ultime Notizie dalla rete : nuovo visore Il prossimo PlayStation VR per PS5 spunta in rete con i primi presunti dettagli Fonti ritenute affidabili hanno riportato sul sito UploadVR presunti dettagli sul prossimo PlayStation VR per PS5. Secondo tali fonti il nuovo visore godrà di un feedback tattile integrato nel motore del dispositivo, una risoluzione pari a 4000x2040, e un sistema di tracciamento dello sguardo che permetterà al visore di capire dove ...

