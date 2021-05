Il Napoli travolge l' Udinese | Gattuso vola verso la Champions League

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilvince la prima delle tre finali che da qui alla fine del campionato potranno portarlo, in caso di filotto di successi, a qualificarsi alladel prossimo anno. La vittoria per ...

Ill'Udinese per 5 - 1 nella sfida che apre il turno infrasettimanale, e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica su Milan e Atalanta, impegnate domani ( VIDEO HIGHLIGHTS ).Ilattacca con le solite fitte triangolazioni che partono dal centrocampo in cui Ruiz e Bakaioko riescono quasi sempre a prendere il sopravvento sugli avversari e si dispiegano ai limiti dell ...AGI - Il Napoli vince anche con l’Udinese e torna momentaneamente al secondo posto della classifica, scavalcando Atalanta e Milan. Allo stadio Maradona finisce 5-1 con le reti di Zielinski, Fabian Rui ...Il Napoli vince la prima delle tre finali che da qui alla fine del campionato potranno portarlo, in caso di filotto di successi, a qualificarsi alla Champions League del prossimo anno. (ANSA) ...