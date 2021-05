Il Napoli supera anche l’Udinese: Champions sempre più vicina (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli vince, si porta a 73 punti in classifica e si tiene stretta la zona Champions League a due giornate dal termine. Al ‘Maradona’ la squadra di Gattuso batte l’Udinese per 5-1 con le reti di Zielinski (28?), Fabian Ruiz (31?), Lozano (57?), Di Lorenzo (66?) e Insigne (91?). E’ alla mezz’ora del primo tempo infatti che il Napoli riesce ad indirizzare una partita mai veramente in discussione. Prima al 28?: Osimhen sfugge via a Zeegelaar, Musso gli nega il gol con un primo intervento ma non puo’ nulla sulla ribattuta a porta sguarnita di Zielinski per l’1-0. Sulla rete del raddoppio c’e’ sempre lo zampino di Zielinski con un passaggio in zona pericolosa ma il polacco e’ solo attore non protagonista nella magnifica conclusione di mancino di Fabian Ruiz che al 31? trova ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIlvince, si porta a 73 punti in classifica e si tiene stretta la zonaLeague a due giornate dal termine. Al ‘Maradona’ la squadra di Gattuso batteper 5-1 con le reti di Zielinski (28?), Fabian Ruiz (31?), Lozano (57?), Di Lorenzo (66?) e Insigne (91?). E’ alla mezz’ora del primo tempo infatti che ilriesce ad indirizzare una partita mai veramente in discussione. Prima al 28?: Osimhen sfugge via a Zeegelaar, Musso gli nega il gol con un primo intervento ma non puo’ nulla sulla ribattuta a porta sguarnita di Zielinski per l’1-0. Sulla rete del raddoppio c’e’lo zampino di Zielinski con un passaggio in zona pericolosa ma il polacco e’ solo attore non protagonista nella magnifica conclusione di mancino di Fabian Ruiz che al 31? trova ...

