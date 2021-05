Il mondo dei bookmakers tra storia e significato: cosa sono e cosa fanno (Di martedì 11 maggio 2021) Sentir parlare di bookmakers è oramai all’ordine del giorno ma non sempre, se ne conosce appieno il significato o anzi, il ruolo che assume! I bookmakers – termine inglese che vuol dire allibratori – non sono altro che delle persone autorizzate a vendere quote di scommesse e a riscuotere le eventuali vincite. Attualmente, più che la singola persona ci sono delle vere e proprie agenzie che svolgono questo genere di attività e tutti possono svolgerla, l’importante è ovviamente studiare la materia e conoscere le leggi fiscali per non incappare in sanzioni o infrangerle. Quando nascono i primi bookmakers? Facciamo un salto nel passato, più precisamente nella metà del ‘700. Siamo in Inghilterra e presso un campo erboso e con ostacoli troviamo due lord con i loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Sentir parlare diè oramai all’ordine del giorno ma non sempre, se ne conosce appieno ilo anzi, il ruolo che assume! I– termine inglese che vuol dire allibratori – nonaltro che delle persone autorizzate a vendere quote di scommesse e a riscuotere le eventuali vincite. Attualmente, più che la singola persona cidelle vere e proprie agenzie che svolgono questo genere di attività e tutti possvolgerla, l’importante è ovviamente studiare la materia e conoscere le leggi fiscali per non incappare in sanzioni o infrangerle. Quando nascono i primi? Facciamo un salto nel passato, più precisamente nella metà del ‘700. Siamo in Inghilterra e presso un campo erboso e con ostacoli troviamo due lord con i loro ...

Advertising

matteorenzi : Come tanti ex premier viaggio per il mondo. I miei movimenti bancari sono segnalati come per tutti i politici, la d… - Mov5Stelle : Le nostre proposte sulla #TransizioneEcologica stanno attirando l’attenzione di tutto il mondo. Il suo Ministero me… - vascorossi : Auguri alla mia mamma Rock e a tutte le mamme! Per mettere al mondo dei figli ci vuole impegno e coraggio, soprattu… - MarikaStyles_ : RT @lulls_hs: U GUARDATE HA SCOPERTO IL FANTASTICO MONDO DEI SELFIE - ineedtheem : RT @radio_zek: 5 anni oggi di #unionicivili mentre il mondo era già allora al matrimonio egualitario. Ci renderemo mai conto del grado di a… -