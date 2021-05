Il Manchester City è campione d’Inghilterra: decisivo il ko del Manchester United (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City è campione d’Inghilterra, si tratta di un risultato meritato per la squadra di Guardiola. La matematica è arrivata con tre giornate di anticipo, i punti di vantaggio sui rivali del Manchester United sono infatti 10. I Red Devils hanno dovuto fare i conti con una brutta sconfitta casalinga, il Leicester si è imposto con il risultato di 1-2. Vantaggio degli ospiti con Thomas, la reazione dei padroni di casa è immediata con Greenwood, il gol del nuovo sorpasso è arrivato al 66? con Caglar Soyuncu. Il Leicester si avvicina proprio al Manchester United, il distacco è di 4 punti. Intanto è partita la festa del City che si conferma ad altissimi livelli. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Il, si tratta di un risultato meritato per la squadra di Guardiola. La matematica è arrivata con tre giornate di anticipo, i punti di vantaggio sui rivali delsono infatti 10. I Red Devils hanno dovuto fare i conti con una brutta sconfitta casalinga, il Leicester si è imposto con il risultato di 1-2. Vantaggio degli ospiti con Thomas, la reazione dei padroni di casa è immediata con Greenwood, il gol del nuovo sorpasso è arrivato al 66? con Caglar Soyuncu. Il Leicester si avvicina proprio al, il distacco è di 4 punti. Intanto è partita la festa delche si conferma ad altissimi livelli. L'articolo ...

