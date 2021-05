Il MacBook Air M1 scende sotto i 1000 euro su Amazon ma non è l’unica offerta di oggi (Di martedì 11 maggio 2021) Finalmente il momento tanto atteso è arrivato, il MacBook Air M1 è sceso sotto la soglia psicologica dei 1000 euro, sono 999 euro per la precisione. Si tratta di un calo che era nell’aria da un po’ ed oggi è finalmente disponibile ad un prezzo super interessante ma non è ò’unica buona offerta su Amazon. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 11 maggio 2021) Finalmente il momento tanto atteso è arrivato, ilAir M1 è scesola soglia psicologica dei, sono 999per la precisione. Si tratta di un calo che era nell’aria da un po’ edè finalmente disponibile ad un prezzo super interessante ma non è ò’unica buonasu. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

SlideToMac : Nuovo design per la prossima generazione di MacBook Air? - infoitscienza : Apple MacBook Air M1: offerte online e guida all’acquisto - infoitscienza : MacBook Air 2020 (M1) al miglior prezzo web con l'offerta del giorno eBay - ispazio : Ecco come dovrebbe essere il nuovo MacBook Air 2021 - SkorpionBot : Ecco come dovrebbe essere il nuovo MacBook Air 2021 -