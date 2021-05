Il leader di Forza Italia è nuovamente ricoverato in ospedale (Di martedì 11 maggio 2021) Stando a fonti azzurre l'ex premier Silvio Berlusconi si trova ricoverato al San Raffaele: era stato dimesso pochi giorni fa. Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele per accertamenti post Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) Stando a fonti azzurre l'ex premier Silvio Berlusconi si trovaal San Raffaele: era stato dimesso pochi giorni fa. Silvio Berlusconi è di nuovoal San Raffaele per accertamenti post Covid su Notizie.it.

Advertising

anppia2013 : @FedeFedeBRoc @virginiaraggi CASTELLINO: Pluripregiudicato, esponente di spicco dei movimenti di destra della Capit… - camiziani : RT @alessiodegiorgi: Un canale della tv pubblica utilizzato in larga parte e scientificamente CONTRO un leader politico ed una forza politi… - AlviseAndolina : Cercavo il tweet di un leader politico che indicasse Israele come forza che ha dato inizio all'escalation e ne cond… - RaffaelePizzati : RT @alessiodegiorgi: Un canale della tv pubblica utilizzato in larga parte e scientificamente CONTRO un leader politico ed una forza politi… - movittone : RT @alessiodegiorgi: Un canale della tv pubblica utilizzato in larga parte e scientificamente CONTRO un leader politico ed una forza politi… -