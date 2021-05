Il green pass come stimolo per vaccinarsi. Dopo la Germania, anche l’Italia spinge sui «privilegi» degli immunizzati (Di martedì 11 maggio 2021) L’Unione europea ha iniziato la sperimentazione del green pass, dal primo giugno gli Stati membri dovrebbero iniziare usarli, ma c’è ottimismo che si riesca iniziare già a maggio. Il primo obiettivo del green pass è garantire la libera circolazione nell’Unione e salvare la stagione turistica estiva, essenziale per dare fiato alle economie (e alle persone) colpite da mesi e mesi di restrizioni. Per ottenere la ‘luce verde’ ci sono tre possibilità: vaccinazione, guarigione, tampone negativo. Dal punto di vista tecnico-giuridico quindi non ci sono discriminazioni per chi non può o non vuole vaccinarsi, dato che il si può avere anche con un tampone. Tuttavia, non è la stessa cosa: la ‘luce verde’ ottenuta con il tampone dura pochi giorni, e i tamponi costano. Soprattutto per chi vuole ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) L’Unione europea ha iniziato la sperimentazione del, dal primo giugno gli Stati membri dovrebbero iniziare usarli, ma c’è ottimismo che si riesca iniziare già a maggio. Il primo obiettivo delè garantire la libera circolazione nell’Unione e salvare la stagione turistica estiva, essenziale per dare fiato alle economie (e alle persone) colpite da mesi e mesi di restrizioni. Per ottenere la ‘luce verde’ ci sono tre possibilità: vaccinazione, guarigione, tampone negativo. Dal punto di vista tecnico-giuridico quindi non ci sono discriminazioni per chi non può o non vuole, dato che il si può averecon un tampone. Tuttavia, non è la stessa cosa: la ‘luce verde’ ottenuta con il tampone dura pochi giorni, e i tamponi costano. Soprattutto per chi vuole ...

